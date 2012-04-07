Hyundai Santa Fe заднім ходом на смерть збив пенсіонера

04:08, 07 квітня 2012
Разное
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У м.Хмільник Вінницької області водій автомобіля Hyundai Santa Fe, здаючи заднім ходом, на смерть збив пенсіонера.

Хмільник. Фото з сайту http://off-top.com.ua/

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

5 квітня о 18.55 год. в м.Хмільник 29-річний водій автомобіля Hyundai Santa Fe" - непрацюючий, житель м.Хмільник, - виїжджаючи заднім ходом, здійснив наїзд на 65-річного пішохода пенсіонера, жителя м.Хмільник.

Внаслідок ДТП, постраждалий від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

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