Hyundai Santa Fe заднім ходом на смерть збив пенсіонера

У м.Хмільник Вінницької області водій автомобіля Hyundai Santa Fe, здаючи заднім ходом, на смерть збив пенсіонера.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області. 5 квітня о 18.55 год. в м.Хмільник 29-річний водій автомобіля Hyundai Santa Fe" - непрацюючий, житель м.Хмільник, - виїжджаючи заднім ходом, здійснив наїзд на 65-річного пішохода пенсіонера, жителя м.Хмільник. Внаслідок ДТП, постраждалий від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

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