Hyundai Santa Fe заднім ходом на смерть збив пенсіонера
04:08, 07 квітня 2012Разное
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У м.Хмільник Вінницької області водій автомобіля Hyundai Santa Fe, здаючи заднім ходом, на смерть збив пенсіонера.
Хмільник. Фото з сайту http://off-top.com.ua/
Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.
5 квітня о 18.55 год. в м.Хмільник 29-річний водій автомобіля Hyundai Santa Fe" - непрацюючий, житель м.Хмільник, - виїжджаючи заднім ходом, здійснив наїзд на 65-річного пішохода пенсіонера, жителя м.Хмільник.
Внаслідок ДТП, постраждалий від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.
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