Від комп'ютера з'являються ранні зморшки
10:20, 07 квітня 2012Разное
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Однією з причин раннього старіння обличчя є робота за комп'ютером, заявив британський лікар-косметолог Майкл Прейгер.
Комп`ютер - причина ранніх зморшок
Він відзначив, що серед його пацієнток з ознаками раннього старіння обличчя великий відсоток жінок, які сидять перед монітором комп'ютера, передають «Подробиці».
Подібний стан медики вже описали терміном "комп'ютерне обличчя". Його симптоми – різкі зморшки на обличчі, набряклі нижні повіки, обвисаюча шкіра шиї у жінок порівняльно молодого віку.
Причиною "комп'ютерного обличчя" лікарі називають позу сидіння за комп'ютером (схилена голова) і мимовільні гримаси, які супроводжують напружену роботу.
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