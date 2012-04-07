Від комп'ютера з'являються ранні зморшки

10:20, 07 квітня 2012
Разное
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Однією з причин раннього старіння обличчя є робота за комп'ютером, заявив британський лікар-косметолог Майкл Прейгер.

Комп`ютер - причина ранніх зморшок

Він відзначив, що серед його пацієнток з ознаками раннього старіння обличчя великий відсоток жінок, які сидять перед монітором комп'ютера, передають «Подробиці».

Подібний стан медики вже описали терміном "комп'ютерне обличчя". Його симптоми – різкі зморшки на обличчі, набряклі нижні повіки, обвисаюча шкіра шиї у жінок порівняльно молодого віку.

Причиною "комп'ютерного обличчя" лікарі називають позу сидіння за комп'ютером (схилена голова) і мимовільні гримаси, які супроводжують напружену роботу.

 

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