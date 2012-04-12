"Свобода" відкликала депутата, який побився з працівниками ДАІ
00:20, 12 квітня 2012Разное
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Депутат Соснівської міської ради (Львівська область) від ВО «Свобода» Ігор Данилович, якого звинувачують в інциденті з працівниками ДАІ, склав депутатські повноваження.
Працівник ДАІ
Про це повідомила УНІАН голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» Ірина Сех.
«Львівський обласний комітет ВО «Свобода» вирішив, що Ігор Данилович має скласти депутатські повноваження, - зазначила І.Сех. – 9 квітня він написав заяву про складання повноважень. Щодо нього буде застосовано дисциплінарні стягнення».
Як повідомляв УНІАН, 9 квітня депутат Соснівської міськради від ВО „Свобода”, якого працівники ДАІ зупинили за порушення правил дорожнього руху, чинив опір, порвав на правоохоронцях форменний одяг і пошкодив службовий автомобіль. Крім того, депутат, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, інсценував власне побиття працівниками ДАІ.
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