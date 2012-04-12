У Буковелі встановлено рекорд України

Як повідомили УНІАН у гірськолижному курорті «Буковель» (Івано-Франківська область), 11 квітня було офіційно зафіксовано новий рекорд України у категорії «Спорт, спеціальна підготовка, масові заходи» – фрірайд-спуск з шести найвищих вершин України за один день (г. Петрос, г. Говерла, г. Ребра, г. Бребенескул, г. Гутин-Томнатек, г. Піп Іван).

Зафіксував рекорд разом з експертами представник національного проекту «Книга рекордів України». Учасникам рекорду вручили відповідні дипломи.