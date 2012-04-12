У Буковелі встановлено рекорд України
02:33, 12 квітня 2012Разное
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У Буковелі встановлено рекорд України: шестеро фрірайдерів за 6 годин спустилися з 6 найвищих Карпатських вершин.
Фото forum.bukovel.com
Як повідомили УНІАН у гірськолижному курорті «Буковель» (Івано-Франківська область), 11 квітня було офіційно зафіксовано новий рекорд України у категорії «Спорт, спеціальна підготовка, масові заходи» – фрірайд-спуск з шести найвищих вершин України за один день (г. Петрос, г. Говерла, г. Ребра, г. Бребенескул, г. Гутин-Томнатек, г. Піп Іван).
Зафіксував рекорд разом з експертами представник національного проекту «Книга рекордів України». Учасникам рекорду вручили відповідні дипломи.
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