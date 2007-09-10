Потяг «Київ-Севастополь» убив чоловіка
10:54, 10 вересня 2007Разное
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Трагедія на станції Бахчисарай
У Автономній Республіці Крим потяг "Київ-Севастополь" збив на смерть чоловіка, 1964 року народження.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.
За даними кримських рятувальників, трагедія сталася вранці в неділю, 9 вересня, на залізничній станції "Бахчисарай".
"Від одержаних травм потерпілий помер на місці", - йде мова у повідомленні кримського Главку МНС.
На місце події виїжджала оперативно-слідча група лінійної міліції Придніпровської залізниці.
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