Потяг «Київ-Севастополь» убив чоловіка

У Автономній Республіці Крим потяг "Київ-Севастополь" збив на смерть чоловіка, 1964 року народження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За даними кримських рятувальників, трагедія сталася вранці в неділю, 9 вересня, на залізничній станції "Бахчисарай".

"Від одержаних травм потерпілий помер на місці", - йде мова у повідомленні кримського Главку МНС.

На місце події виїжджала оперативно-слідча група лінійної міліції Придніпровської залізниці.