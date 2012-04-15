Водій кросовера ВМW X3 врізалася в дерево

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, ДТП сталося сьогодні, 15 квітня, о 01.00.

Водій кросовера ВМW X3 не впоралася з керуванням, з’їхала на узбіччя та врізалася в дерево.

Загинули водій автомобіля - жінка 1988 року народження, пасажири – двоє чоловіків 1989 р. н. та жінка 1984 р.н.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС в Херсонській області.