Гелікоптер поспішав рятувати пораненого і прибив ще двох
15:47, 15 квітня 2012Разное
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Повітряна хвиля, що утворилася при посадці вертольота в центрі Москви, збила металевий паркан, який впав на 5-річного хлопчика і його бабусю.
Рятувальний гелікоптер
ЯкповідомивРосБізнесКонсалтингуповідомило джереловправоохороннихорганахстолиці,інцидентставсявсуботуввечері.
ВертолітМосковськогоавіаційногоцентруповиненбув забратипішохода,збитогоавтомобілем,щобдоставитийоговоднузі столичнихлікарень.Колимашинапочалаприземлятися, відповітряногопотокувпавметалевийпаркан,обгороджувалибудівельний майданчик.
Огорожаобрушилосянап'ятирічногохлопчика ійогобабусю1960 року народження.Постраждаліотримализакритічерепно-мозковітравми іструсимозку.Дитина й бабусягоспіталізовані.
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