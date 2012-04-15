Гелікоптер поспішав рятувати пораненого і прибив ще двох

Повітряна хвиля, що утворилася при посадці вертольота в центрі Москви, збила металевий паркан, який впав на 5-річного хлопчика і його бабусю.

ЯкповідомивРосБізнесКонсалтингуповідомило джереловправоохороннихорганахстолиці,інцидентставсявсуботуввечері.



ВертолітМосковськогоавіаційногоцентруповиненбув забратипішохода,збитогоавтомобілем,щобдоставитийоговоднузі столичнихлікарень.Колимашинапочалаприземлятися, відповітряногопотокувпавметалевийпаркан,обгороджувалибудівельний майданчик.



Огорожаобрушилосянап'ятирічногохлопчика ійогобабусю1960 року народження.Постраждаліотримализакритічерепно-мозковітравми іструсимозку.Дитина й бабусягоспіталізовані.

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