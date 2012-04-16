ДАІ просить відгукнутися свідків ДТП на Оболоні
19:49, 16 квітня 2012Разное
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Державтоінспекція столиці просить відгукнутись свідків учорашньої дорожньо-транспортної пригоди в Оболонському районі, під час якої травмовано жінку.
|Столична ДАІ звертається до свідків
У діях водія вбачається порушення п. 2.10 Правил дорожнього руху (у разі причетності до ДТП водій зобов`язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди).
Внаслідок ДТП пішохід отримала черепно-мозкову травму, закриту травму грудної клітини та була госпіталізована до лікарні.
Столична ДАІ звертається до свідків та очевидців даної аварії з проханням телефонувати за номером 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово). Також можна скористатися телефоном для СМС повідомлень: (063)9550900.
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