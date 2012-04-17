В Одеській області перекинувся рейсовий автобус: є постраждалі (фото)

Рейсовий автобус "Білгород-Дністровський - Старокозаче" перекинувся на автодорозі "Одеса - Рені". Про це повідомляє "Комсомольская правда в Украине" з посиланням на портал 048.

За даними видання, аварія сталася 16 квітня в 17:00. Очевидці називають винуватцем аварії водія іншого транспортного засобу - автомобіля "Тойота". Іномарка йшла на обгін в місці, де суцільною лінією обгін заборонений. Автобус намагався втекти від зіткнення, але лобового удару уникнути не вдалося. Від удару автобус перекинувся. У результаті ДТП постраждали дві жінки. В однієї - відкритий перелом ноги. Швидку допомогу, за даними видання, чекали більше години.