У ДТП загинули жінка і дитина
00:19, 18 квітня 2012Разное
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На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка та дитина.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася 16 квітня на 565-му км автодороги Київ-Харків-Довжанський у Чугуївському районі.
37-річний водій автомобіля «Opel Astra», не впоравшись з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля.
Внаслідок ДТП загинули пасажири автомобіля: 36-річна жінка та 11-річна дівчинка. Водія автомобіля з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до реанімації. Ведеться слідство.
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