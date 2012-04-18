Прокуратура шукає у Завадського мобільний телефон

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

Минулого тижня на одному з центральних телеканалів у сюжеті випуску новин журналіст спілкувався з І.Завадським по мобільному телефону в той час, коли той перебуває у СІЗО. Згодом у цьому ж сюжеті було повідомлено про оприлюднення ексклюзивного інтерв’ю з І.Завадським наступного тижня.

Під час перевірки з’ясовується, яким чином мобільний телефон потрапив до І.Завадського та хто із службових осіб СІЗО допустив порушення режиму утримання затриманих. Користування мобільним телефоном у слідчому ізоляторі заборонено.