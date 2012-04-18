Прокуратура шукає у Завадського мобільний телефон
00:37, 18 квітня 2012Разное
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Прокуратурою Києва проводиться перевірка викладених у ЗМІ відомостей щодо незаконного використання затриманим акордеоністом Ігорем Завадським у Київському СІЗО засобів мобільного зв’язку.
Затриманий акордеоніст Ігор Завадський мав дати інтерв'ю по телефону
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.
Минулого тижня на одному з центральних телеканалів у сюжеті випуску новин журналіст спілкувався з І.Завадським по мобільному телефону в той час, коли той перебуває у СІЗО. Згодом у цьому ж сюжеті було повідомлено про оприлюднення ексклюзивного інтерв’ю з І.Завадським наступного тижня.
Під час перевірки з’ясовується, яким чином мобільний телефон потрапив до І.Завадського та хто із службових осіб СІЗО допустив порушення режиму утримання затриманих. Користування мобільним телефоном у слідчому ізоляторі заборонено.
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