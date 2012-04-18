У Києві відсвяткують День Дніпра

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

У рамках свята о 10.00 на Дніпрі (причали Річкового вокзалу) розпочнеться вітрильна регата серед яхт-клубів України.

Об 11.00 у Водно-інформаційному центрі відбудеться круглий стіл на тему «Здоров’я Дніпра».

О 12.00 на вул. Петра Сагайдачного стартує Карнавальна хода, а о 16.00 на Контрактовій площі відбудеться лицарський турнір, виставка дитячих творчих робіт та конкурс краси «Дніпровська русалонька».

Завершиться свято благодійним концертом кращих колективів України, Росії та Білорусі.

Відповідно до розпорядження КМДА, у зв’язку з проведенням свята 7 липня з 11.00 до 22.00 на Контрактовій площі та на вул. Петра Сагайдачного буде перекрито рух транспорту. Комунальні служби внесуть зміни в роботу пасажирського транспорту загального користування та збільшать кількість рухомого складу відповідно до пасажиропотоку.