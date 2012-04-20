У Євпаторії пройде свято чебурека

Воно відбудеться в рамках відкриття курортного сезону, повідомили УНІАН у прес-службі мерії.

"Цього року майстри-кулінари планують виготовити безліч маленьких чебуреків "із сюрпризом", спробувати які зможуть усі бажаючі. У кожному чебуреку буде заховане персональне побажання на майбутній рік. Крім того, учасникам свята роздадуть кілька десятків звичайних чебуреків з м'ясом. У одному з них знаходитиметься побажання для міста. Володар ексклюзиву має оприлюднити послання всім присутнім", - йдеться в прес-релізі.

Також організатори виготовили муляж чебурека. Разом із повітряними кулями його запустять у небо, щоб всі загадані бажання збулися.

Свято чебуреків проводяться в Євпаторії вже не перший рік. У 2010 році кулінари виготовили найбільший чебурек в світі. А минулого року відбувся конкурс на найменший чебурек.