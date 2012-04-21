Уряд вимагає мішати бензин із спиртом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник директора департаменту нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива Міненерговугілля Костянтин Бородін учора журналістам у Києві.

За його словами, диференціація передбачає, що акцизи на бензини без вмісту біоетанолу будуть вищими, ніж на паливо з біоетанолом.

При цьому К.Бородін зазначив, що наявність біоетанолу в бензинах не призведе до подорожчання палива, а може, навпаки, зменшити ціну на паливо.

"Як свідчить європейський досвід, подорожчання не буде, навпаки, в українських реаліях це може привести до зниження вартості палива", - сказав він.

К.Бородін уточнив, що біоетанол вироблятиметься на державних спиртозаводах, що дозволить збільшити завантаження їх потужностей до 70% з 40% нинішніх.

Він також зазначив, що виробництво сумішевих бензинів здійснюватиметься безпосередньо на українських нафтопереробних підприємствах. При цьому міністерство ще не визначилося із застосуванням запропонованих стимулюючих норм до палива, що імпортується, оскільки проводить відповідні переговори з учасниками ринку.

Нагадаємо, Міненерговугілля розробило законопроект, згідно з яким з 2013 року планується ввести рекомендаційну норму про використання біоетанолу при виробництві бензину в обсягу не менш як 5%. З 2014 року ця норма стане обов'язковою, а з 2016 року вміст спиртної присадки в паливі планується збільшити до 7%. Таким чином уряд має намір розв'язати проблему дефіциту і дорожнечі палива на внутрішньому ринку і підтримати державні спиртозаводи.