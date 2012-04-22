На стихійних сміттєзвалищах встановили відео

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, за результатами відеоспостереження складено 20 протоколів про адміністративні порушення на громадян, які створюють стихійні сміттєзвалища, викидаючи сміття обабіч доріг, на тротуарах та у лісових просіках.

За словами директора департаменту муніципальної інспекції Черкаського міськвиконкому Ольги Швець, на вулицях Черкас, де постійно фіксуються стихійні звалища, встановлено п’ять комплектів відеокамер. Усі камери обладнані системою віддаленого доступу до відео реєстратора, тобто, вся інформація подається на комп’ютери інспекторів муніципальної інспекції, які переглядає відеоматеріал в режимі реального часу.