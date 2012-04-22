Порошенко вклав 6 мільйонів у фонтан
У модернізацію найбільшого у Європі плавучого, світломузичного Фонтану РОШЕН, який розташований у Вінниці в руслі річки Південний Буг, корпорація Рошен та Фонд Петра Порошенка інвестували понад 6,5 млн грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу засновник Фонду, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.
22 квітня Фонтан Рошен відновив свою роботу після зими і була презентована нова шоу-програма.
За словами П.Порошенка, сьогодні вінничани зможуть побачити абсолютно новий фонтан.
«Ми можемо стверджувати, що фонтан став справжньою візитівкою не лише нашого міста, а й візитівкою України. Нещодавно будучи в Йорданії з державним візитом Король Йорданії подарував мені книгу арабською мовою, яка була видана після відвідання їхніми фахівцями України. У книзі була єдина картинка, присвячена Україні – це був наш вінницький фонтан», - зауважив П.Порошенко.
Зокрема, як наголосив міністр, за ці кошти була проведена модернізація фонтану: встановлено три додаткові лазерні системи, що значно збільшує кількість спецефектів і дозволяє зробити його шоу-програму набагато різноманітнішою.
Крім того, П.Порошенко зазначив, що на Набережній Рошен у 2012 році були прокладені додаткові кабельні системи; встановлено акустичні системи й допоміжні системи звуку, що дозволить посилити якість і сприйняття самої шоу-програми фонтану. Встановлено й нову систему зрошення газонів, проведено благоустрій Набережної та майже завершено її озеленення.
П. Порошенко також не виключає, що свято відкриття фонтану може перетворитись у традиційний фестиваль.
Під час свята перед гостями виступила група французьких повітряних барабанщиків Mobіlissimo, які вперше в Україні презентували своє шоу. Воно відбулось у повітрі на каруселі, що сягає 30-40 м над землею і 16 барабанщиків, балансуючи, продемонстрували музичну виставу.
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Довідка УНІАН. Найбільший у світі річковий світломузичний фонтан на відкритих водоймищах та реконструйована Набережна Roshen були відкриті 4 вересня 2011 року. Тоді на його урочисте дійство зібралось понад 70 000 осіб.
Розташований в руслі річки Південний Буг фонтан має довжину 140 метрів і висоту струменя до 60 м, він обладнаний лазерною установкою, що дозволяє демонструвати анімаційні ролики безпосередньо на струменях фонтану.
Цей соціально-культурний та інфраструктурний проект було повністю реалізовано за рахунок інвестиції Фонду Порошенка. Загальна вартість проекту перевищує 70 млн грн.
З моменту відкриття 4 вересня і до закриття сезону 2011 року - 15 жовтня унікальний вінницький фонтан відвідали понад 500 тисяч осіб, а туристичні фірми Україні та зарубіжних країн включили його до переліку туристичних об'єктів.