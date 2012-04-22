Порошенко вклав 6 мільйонів у фонтан

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу засновник Фонду, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

22 квітня Фонтан Рошен відновив свою роботу після зими і була презентована нова шоу-програма.

За словами П.Порошенка, сьогодні вінничани зможуть побачити абсолютно новий фонтан.

«Ми можемо стверджувати, що фонтан став справжньою візитівкою не лише нашого міста, а й візитівкою України. Нещодавно будучи в Йорданії з державним візитом Король Йорданії подарував мені книгу арабською мовою, яка була видана після відвідання їхніми фахівцями України. У книзі була єдина картинка, присвячена Україні – це був наш вінницький фонтан», - зауважив П.Порошенко.

Зокрема, як наголосив міністр, за ці кошти була проведена модернізація фонтану: встановлено три додаткові лазерні системи, що значно збільшує кількість спецефектів і дозволяє зробити його шоу-програму набагато різноманітнішою.

Крім того, П.Порошенко зазначив, що на Набережній Рошен у 2012 році були прокладені додаткові кабельні системи; встановлено акустичні системи й допоміжні системи звуку, що дозволить посилити якість і сприйняття самої шоу-програми фонтану. Встановлено й нову систему зрошення газонів, проведено благоустрій Набережної та майже завершено її озеленення.

П. Порошенко також не виключає, що свято відкриття фонтану може перетворитись у традиційний фестиваль.

Під час свята перед гостями виступила група французьких повітряних барабанщиків Mobіlissimo, які вперше в Україні презентували своє шоу. Воно відбулось у повітрі на каруселі, що сягає 30-40 м над землею і 16 барабанщиків, балансуючи, продемонстрували музичну виставу.

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Довідка УНІАН. Найбільший у світі річковий світломузичний фонтан на відкритих водоймищах та реконструйована Набережна Roshen були відкриті 4 вересня 2011 року. Тоді на його урочисте дійство зібралось понад 70 000 осіб.

Розташований в руслі річки Південний Буг фонтан має довжину 140 метрів і висоту струменя до 60 м, він обладнаний лазерною установкою, що дозволяє демонструвати анімаційні ролики безпосередньо на струменях фонтану.

Цей соціально-культурний та інфраструктурний проект було повністю реалізовано за рахунок інвестиції Фонду Порошенка. Загальна вартість проекту перевищує 70 млн грн.

З моменту відкриття 4 вересня і до закриття сезону 2011 року - 15 жовтня унікальний вінницький фонтан відвідали понад 500 тисяч осіб, а туристичні фірми Україні та зарубіжних країн включили його до переліку туристичних об'єктів.