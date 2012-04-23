У Криму зіткнулися два мікроавтобуси: люди повилітали з салону (фото)

«Мерседес» врізався у «Газель» на дорозі Чорноморське - Красноперекопськ - Сімферополь, повідомив УНІАН співробітник Кримського управління МНС.

«Удар припав у бік, потім маршрутка кілька разів перекинулася. Люди вилітали з "Газелі". Загинули п`ять осіб», - сказав співбесідник агентства.

У маршрутці перебували 13 осіб, вони їхали з Армянська до Сімферополя на обстеження в республіканську лікарню імені Семашка.

Згідно з прес-релізом МНС Криму, чотири пасажири "Газелі" загинули на місці аварії, ще один помер у машині "швидкої". Пізніше з`явилася інформація, що в лікарні помер ще один пасажирмаршрутки. До лікарні доставлено 8 пасажирів маршрутки і водій "Мерседесу", який повертався до Києва з ралі в Чорноморському.

З 9 потерпілих п`ятеро перебувають у реанімації у вкрай тяжкому стані.