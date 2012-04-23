У Криму зіткнулися два мікроавтобуси: люди повилітали з салону (фото)
09:46, 23 квітня 2012Разное
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Шестеро осіб загинули сьогодні вранці в результаті зіткнення двох мікроавтобусів у Криму.
|Чотири пасажири "Газелі" загинули на місці аварії, ще один помер у машині "швидкої". Фото ГУ МНС в АР Крим
«Удар припав у бік, потім маршрутка кілька разів перекинулася. Люди вилітали з "Газелі". Загинули п`ять осіб», - сказав співбесідник агентства.
У маршрутці перебували 13 осіб, вони їхали з Армянська до Сімферополя на обстеження в республіканську лікарню імені Семашка.
Згідно з прес-релізом МНС Криму, чотири пасажири "Газелі" загинули на місці аварії, ще один помер у машині "швидкої". Пізніше з`явилася інформація, що в лікарні помер ще один пасажирмаршрутки. До лікарні доставлено 8 пасажирів маршрутки і водій "Мерседесу", який повертався до Києва з ралі в Чорноморському.
З 9 потерпілих п`ятеро перебувають у реанімації у вкрай тяжкому стані.
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