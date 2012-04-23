У Криму помер шостий постраждалий у зіткненні двох мікроавтобусів

Кількість загиблих у результаті зіткнення двох мікроавтобусів у Криму зросла до шести - помер ще один постраждалий.

"Мерседес" врізався в "Газель" на дорозі Чорноморське - Красноперекопськ - Сімферополь. Удар припав на бік, потім маршрутка кілька разів перекинулася.

"Газель" їхала з Армянська до Сімферополя, люди прямували на обстеження до республіканської лікарні імені Семашка.

Травмовані пасажири маршрутки і водій "Мерседеса", який повертався до Києва з ралі в Чорноморському.