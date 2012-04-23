У Криму помер шостий постраждалий у зіткненні двох мікроавтобусів
10:20, 23 квітня 2012Суспільство
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В аварії травмовано 10 чоловік, вони перебувають в лікарні, причому семеро - у тяжкому стані.
|Маршрутка перекинулася кілька разів
"Мерседес" врізався в "Газель" на дорозі Чорноморське - Красноперекопськ - Сімферополь. Удар припав на бік, потім маршрутка кілька разів перекинулася.
"Газель" їхала з Армянська до Сімферополя, люди прямували на обстеження до республіканської лікарні імені Семашка.
Травмовані пасажири маршрутки і водій "Мерседеса", який повертався до Києва з ралі в Чорноморському.
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