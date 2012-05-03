Скульптура від губернатора Ядухи не пройшла випробування

Просто незрозумілі речі стали коїтися: на “тілі” скульптури виступили іржаві “шрами”, а загальний вигляд монумент, з білого, набув жовто-коричневого, як у покійника. Що ж насправді сталося з твором мистецтва, у який обласна влада освоїла близько 5 мільйонів гривень?

Робітники, котрі у цей момент трудяться над усуненням неприємного вигляду монументу, не на диктофон кореспонденту УНІАН заявили, що причина усіх бід полягає у поспішності виконання робіт. Адже встановлення “Віри. Надії. Любов” підганялося під конкретну дату (22 вересня 2011 року 74-річниця зі створення Хмельницької області) і роботи виконувалися цілодобово, у дві зміни. Це завадило основному матеріалу, з якого виготовлена скульптура, набрати потрібної міцності. Тоді керівництво облдержадміністрації та мерії помпезно відкрили скульптуру і влаштували нечувану гулянку під час робочого дня!

Додамо, що зацікавленими особами, котрі виступили у лобіюванні “Віра. Надія. Любов”, був губернатор Василь Ядуха та директор обласного благодійного фонду “Щедрість” і за сумісництвом заступник голови облорганізації Партії регіонів Михайло Войтюк. Перший, завдяки методу переконання, “вибив” з обласного бюджету півтора мільйони гривень, з міського — 2,5 млн. грн. Також централізовано, по вертикалі (від голови райдержадміністрації) було організовано збір коштів у загальний казан, себто до фонду “Щедрість”. Лепта толоки принесла понад 3 млн. грн.

…Гіркий осад у цій історії також залишився через те, що досі з працівниками, котрі встановлювали монумент більш як півроку тому, повністю не розрахувалися. У той час, коли, за неофіційними даними, на банківському депозиті лежить близько 1,5 млн грн коштів, які зібрав фонд “Щедрість” на “Віру. Надію. Любов”.

Віталій Тараненко

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