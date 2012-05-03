Населення Донецька добровільно здало зброю

Місячник проводився на території міста з 20 березня по 30 квітня цього року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міського управління міліції.

Згідно з повідомленням, серед зданого - мисливська зброя, газова, пристосована для стрільби патронами з гумовою кулею і холодна. Є й «ексклюзив» - мисливський лук, який його власник збирається зареєструвати на своє ім'я.

Також громадяни здали 149 патронів та снаряд.