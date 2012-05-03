Населення Донецька добровільно здало зброю
22:49, 03 травня 2012Разное
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Населення Донецька здало в міліцію 127 одиниць зброї під час місячника добровільної здачі зброї та боєприпасів.
Місячник проводився на території міста з 20 березня по 30 квітня цього року.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міського управління міліції.
Згідно з повідомленням, серед зданого - мисливська зброя, газова, пристосована для стрільби патронами з гумовою кулею і холодна. Є й «ексклюзив» - мисливський лук, який його власник збирається зареєструвати на своє ім'я.
Також громадяни здали 149 патронів та снаряд.
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