Янукович доручив прискорити створення центру ДАІ

Проект передбачає створення в місті Києві сучасного центру Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України з надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів.

Відповідне доручення глави держави “Щодо заходів з активізації розвитку реального сектору економіки, активізації реформ у сферах дерегуляції, розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг” розміщено на офіційному сайті Президента.

Зокрема, контролювати це питання має прем'єр-міністр України Микола Азаров і до 21 травня поточного року доповісти щодо стану його виконання.

Крім того, глава уряду має забезпечити до 1 червня удосконалення порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, передбачивши, зокрема, врегулювання питання щодо державної реєстрації колісних транспортних засобів, які самостійно складені.

В той же час глава держави доручив міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку до 1 червня забезпечити належне функціонування Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції МВС.