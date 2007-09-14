Комуністи відкрили в Криму пам`ятник ”жертвам ОУН-УПА”

На площі Радянській в Сімферополі (Крим) сьогодні пройшло урочисте відкриття монумента «На згадку про жертви радянського народу, полеглі від рук посібників фашистів – вояків ОУН-УПА та інших колабораціоністів».

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник, виконаний скульптором Євгеном ЯБЛОНСЬКИМ на кошти, зібрані комуністами України і кримчанами, називається «Постріл в спину». Монумент-- дві фігури: жіноча і чоловіча. Жіноча фігура намагається утримати сповзаюче тіло чоловіка, «смертельно вражене зрадницьким пострілом в спину».

Перед відкриттям пам`ятника було показана вистава – молодь, одягнена у військову форму 40-х років минулого століття танцювала, потім в одну з пар «вистрілила» з рушниці молода людина – він втілював воїна ОУН-УПА. Молода дівчина завмерла, намагаючись утримати сповзаюче тіло солдата.

У відкритті пам`ятника, якому передував салют з різнокольорової фольги і конфетті, взяли участь лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, перший секретар Кримського республіканського комітету КПУ Леонід ГРАЧ, активісти Компартії, ветерани, школярі – всього більше півтисячі людей.

Комуністи тримали в руках червоні прапори, прапори Союзу Радянських офіцерів Криму і транспаранти з написами: «Комуністи проти реабілітації ОУН-УПА», «Немає прощення бандитам ОУН-УПА», «СРСР – наша Батьківщина!», «Ніхто не забутий – ніщо не забуте» тощо. Крім того, у деяких літніх людей були помічені невеликі портрети Йосипа Сталіна.

На площі знаходилося багато міліціонерів. Близько 30 супротивників установки пам`ятника «жертвам ОУН-УПА» з числа представників проукраїнських організацій дивилися за тим, що відбувається через дорогу.

Виступаючи на мітингу, П.СИМОНЕНКО піддав різкій критиці діяльність ОУН-УПА, а також дії тих політиків, які сьогодні намагаються зрівняти в правах воїнів ОУН-УПА і ветеранів Великої Вітчизняної війни. «Представники цієї організації (ОУН-УПА) розстрілювали радянських громадян, безневинних людей під наглядом фашистів», - сказав лідер КПУ. «Ми прийшли сюди сьогодні, щоб пригадати кожного – поіменно, хто звільняв Радянський Союз. Ви йшли, а вам нишком, з-за рогу стріляли в спину посібники фашистів», - сказав П.СИМОНЕНКО .

Лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ заявив журналістам, що більше 4 тисяч кримчан - громадян Радянського Союзу - були направлені на Західну Україну, щоб надати допомогу (лікувати, навчати і так далі), і загинули там від рук посібників фашистів.

Лідер Кримської організації Народного Руху України, депутат парламенту Криму Леонід ПІЛУНСЬКИЙ в коментарі журналістам назвав те, що відбувається – передвиборним піаром комуністів. За його словами, ОУН-УПА взагалі не має ніякого відношення до Криму, а комуністи самі є катами, оскільки в 1920-х роках розстрілювали десятки тисяч людей. «Пан ГРАЧ, який все це організував під керівництвом Партії регіонів, - просто жертва аборту, може, політичного, - сказав голова кримського Руху. – Мені соромно, що він (ГРАЧ) говорить, що він українець!».