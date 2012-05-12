Офіційний фан-довідник Євро-2012 не містить пропозицій секс-послуг

Як передає кореспондент УНІАН, видання презентували заступник голови КМДА Анатолій Голубченко та начальник Головного управління з питань Євро-2012 Тетяна Слишик.

За інформацією Т.Слишик, на сьогодні видано 50 тис примірників довідника, але цю роботу планується продовжити. Фінансування здійснювалось за кошти спонсорів.

Довідники безкоштовно розповсюджуватимуть волонтери, які чергуватимуть в аеропортах “Бориспіль” та “Жуляни”, на залізничному вокзалі, в центрі міста, а також в фан-зонах та фан-таборах вболівальників, в інформаційних туристичних пунктах, що працюватимуть в столиці.

Фан-довідник видано підготовлено п’ятьма мовами: українською, англійською, шведською, німецькою та французькою.

“В цьому інформаційному довіднику, який складається з 66 сторінок, викладена вся необхідна інформація для наших гостей, починаючи від видів транспорту до днів проведення матчів, національної кухні, туристичної інформації. Тут також надано основні телефони екстрених служб, в які необхідно звертатися у випадках якихось екстрених ситуацій”, - зазначила Т.Слишик.

На сьогодні примірники довідника можна отримати у Головному управлінні з питань Євро-2012 або скачати електронну версію, розміщену є на сайті Приймаючого міста Києва.

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Як повідомляв УНІАН, Київська міськдержадміністрація заявляє, що не має ніякого відношення до довідників з пропозиціями секс-послуг, які, за даними ЗМІ, розповсюджуються на вокзалах та в аеропортах столиці які офіційні довідники Києва.

Про це заявив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко на брифінгу з питань підготовки Києва до Євро-2012, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Хотів би сказати одразу, що ті довідники, які пропонують секс-послуги, ще будь-які інші послуги такого або близького характеру, ніякого відношення Київська міська держадміністрація до цього не має», - наголосив А.Голубченко.

Більше того, заявив він, вчора було проведено засідання штабу з надзвичайних ситуацій, на якому розглядалось питання щодо довідників.

«Відповідні доручення були дані і СБУ, і МВС стосовно заходів, які треба зробити для того, щоб припинити такі події, які зараз відбуваються у цьому напрямку», - сказав А.Голубченко.