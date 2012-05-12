У віці 102 років померла найстарша льотчиця в світі
04:14, 12 травня 2012Разное
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У США у віці 102 років померла легендарний пілот Евелін Джонсон.
Жінка зпрізвиськом«Мати-птаха» провелавповітрівцілому більшесемироків, повідомляє Радіо Свобода.
Джонсоннавчиласялітати1944року,колиприйшласлужитивармійськуавіацію.Востаннєвонасиділазаштурваломлітакау віці96років - в 2006-му.Більше 60роківДжонсонпропрацювалаінструкторомвамериканськихавіаційнихшколах.
ДосягненняЕвелінДжонсонвнесенівКнигурекордівГіннесса,ав 2007-му воназанесенавспискиНаціональногозалуславиавіаціїСША.
У 2006 роціДжонсонпотрапилау важкуавтоаварію, лікарібулизмушеніампутуватиїїногу.
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