На АЗС вибухнув автомобіль (фото)
15:10, 12 травня 2012Разное
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Автомобіль-таксі, який заправлявся газом на АЗС у Керчі, вибухнув сьогодні вранці, співробітника заправки і водія автомобіля доставлено до лікарні, загрози для їх життя немає
Розірвався газовий балон в автомобілі. Пожежі не було.
«Від автомобіля залишилася половина: фрагменти машини вибухом рознесло по всій заправці. Частини автомобіля занесло на дах заправки. За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати заводський брак балона газової установки машини», - пише сайт «Керч FM».
За інформацією видання, у водія авто дуже понижений кров'яний тиск, можливо, через внутрішню кровотечу. У заправника розрізана губа і шок.
На місці події працювали співробітники міліції.
Диспетчер служби таксі підтвердив УНІАН інформацію про подію, але подробиці повідомити не зміг.
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