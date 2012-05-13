Стареньку "лійку" продали за 2 млн. євро

Прототип портативної фотокамери Leica, випущений 1923 року, продали на аукціоні у Відні за 2,16 мільйони євро

Це новийрекордцінинафотоапарати, повідомляєAgence France-Presse.Організатори аукціону, що пройшов12 травня ввіденськійгалереїWestlicht, розраховуваливиручитизараритетнуLeica600-800тисячєвро.



Шаленуцінузаплативпокупець, який побажавзалишитисяневідомим.



1923року буловипущено25фотоапаратівO-Series, які використовували35-міліметровукіноплівку.Доцихднів їхзбереглисялише 12, зауважуєЛента.ру.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter