Стареньку "лійку" продали за 2 млн. євро
06:29, 13 травня 2012Разное
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Прототип портативної фотокамери Leica, випущений 1923 року, продали на аукціоні у Відні за 2,16 мільйони євро
Це новийрекордцінинафотоапарати, повідомляєAgence France-Presse.Організатори аукціону, що пройшов12 травня ввіденськійгалереїWestlicht, розраховуваливиручитизараритетнуLeica600-800тисячєвро.
Шаленуцінузаплативпокупець, який побажавзалишитисяневідомим.
1923року буловипущено25фотоапаратівO-Series, які використовували35-міліметровукіноплівку.Доцихднів їхзбереглисялише 12, зауважуєЛента.ру.
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