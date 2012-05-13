У Донецьку водіїв просять оминати центр, поки Янукович буде у місті

Державтоінспекція Донецька у зв`язку з приїздом до міста завтра, 14 травня, Президента України Віктора Януковича рекомендує водіям «коректувати свій маршрут руху в об`їзд центральної частини міста».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні, поширеному Відділом по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

«У зв`язку з проведенням 14 травня цільових заходів Державтоінспекція Донецька рекомендує водіям коректувати свій маршрут руху в об`їзд центральної частини міста», - сказано в повідомленні.

Водіїв закликають «бути особливо уважними за кермом, здійснювати рух по міських магістралях з безпечною швидкістю, суворо виконувати вимоги інспекторів дорожньо-патрульної служби, своєчасно реагувати на включені звукові і світлові проблискові сигнали патрульних автомобілів».

«На Київському проспекті і вул. Артема світлофори можуть короткочасно працювати в режимі «зеленої хвилі». При подовженому зеленому сигналі водії транспортних засобів не повинні перетинати лінію перехресть на червоний сигнал світлофора до настання дозволених сигналів світлофорного об`єкту або відповідного жесту регулювальника», - закликає ДАІ.

Також міліція рекомендує і пішоходам «бути обережними під час переходу проїжджої частини, не виходити раптово на дорогу, правильно обходити транспорт і користуватися підземними переходами».

Суворе дотримання правил дорожнього руху водіями і пішоходами гарантовано забезпечить повну безпеку всім учасникам руху, підкреслюється у повідомленні.