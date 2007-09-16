Луценко пропонує політикам ”задекларувати” прочитані книжки (фото)

Юрій Луценко запропонував політикам до дня виборів - 30 вересня - оприлюднити список книжок, прочитаних ними за рік. Про це він заявив у Львові після відвідання “Форуму видавців”, який триває з 13 по 16 вересня. Ю.Луценко продемонстрував журналістам свою “декларацію" - з 38 книг.

Фото Олександра Косарєва / POOL / УНІАН