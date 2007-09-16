Луценко пропонує політикам ”задекларувати” прочитані книжки (фото)
17:50, 16 вересня 2007Разное
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Політик відвідав "Форум видавців"
Юрій Луценко запропонував політикам до дня виборів - 30 вересня - оприлюднити список книжок, прочитаних ними за рік. Про це він заявив у Львові після відвідання “Форуму видавців”, який триває з 13 по 16 вересня. Ю.Луценко продемонстрував журналістам свою “декларацію" - з 38 книг.
Фото Олександра Косарєва / POOL / УНІАН
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