Лобове зіткнення Альфа Ромео і Жигулів: загинуло 6 людей

У Полтавській області поблизу с. Опішня Зіньківського району, на автошляху “Гадяч-Полтава” сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів "Альфа Ромео" та "ВАЗ - 2106".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 6 осіб та 1 особу у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 178 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 37 осіб та 228 - травмовано.