Усю спадщину Паваротті отримає його друга дружина

Розпоряджатися багатомільйонним статком всесвітньо відомого італійського тенора Лучано Паваротті, який помер 6 вересня, буде його друга дружина Ніколетта Мантовані, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "La Repubblica".

"Призначаю генеральним спадкоємцем мою дружину Ніколетту, залишаючи їй право розпоряджатися всім моїм майном", - йдеться в останньому заповіті співака, зачитаному нотаріусом міста Пезаро.

"Залишаю моїм чотирьом дочкам: Лоренці, Крістіні, Джуліані та Аліче те, що їм належить", - зазначено в документі.

За даними італійських ЗМІ, спадщина Паваротті оцінюється в 200 мільйонів євро.

Таким чином, оголошення останнього заповіту спростовує домисли італійських і зарубіжних ЗМІ, які після смерті "короля бельканто" повідомляли про різке погіршення його відносин з дружиною останнім часом.

Раніше, щоб припинити домисли ЗМІ про чвари серед родичів Паваротті через спадщину, нотаріус Лучано Буонанно сказав телеканалові Tg 2, що 50% буде поділено між чотирма дочками співака, 25% дістануться другій дружині, а решта 25% залишалися в розпорядженні Паваротті, які він міг розподілити в останню мить.

Паваротті помер вранці 6 вересня на 72-му році життя.