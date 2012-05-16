Водій машини, оголошеної в розшук, показав посвідчення прокурора

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДАІ в Херсонській області, екіпаж працівників ДАІ зупинив автомобіль «Шкода» з механічними пошкодженнями державного номерного знака.

За кермом автомобіля перебував 39-річний місцевий житель.

Під час перевірки автомобіля виявилося, що транспортний засіб перебуває в розшуку, ініційованому Державною виконавчою службою.

Щоб уникнути вилучення автомобіля, водій пред'явив співробітникам ДАІ посвідчення працівника прокуратури м. Києва. Однак, навіть на перший погляд на «документ» було видно, що посвідчення - підробка.

Лже-прокурора затримали.