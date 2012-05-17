На Луганщині знайшли літню резиденцію хана

Як повідомили УНІАН у прес-службі вишу, археологи припускають, що виявлена на території Попаснянського району Луганської області ставка належала ханові Абдаллаху (1361-1370 рр.).

«Цей хан був нащадком відомого хана Узбека, який поширив у 1320 році іслам в Орді та заборонив посилати на Русь баскаків для збору дані. По суті, Абдаллах-хан був останнім ханом із династії Батия, тобто Батугідом. Він одержав владу за підтримки могутнього полководця і беклярбека Мамая», - говориться в повідомленні.

Історичні джерела свідчать, що хани Золотої Орди, крім регулярних таборів у Судаку, Азові, Сараї на Волзі, мали літні ставки, своєрідні резиденції, куди переїздили зі своїм двором, гаремом, прислугою, охороною, ремісниками і торговцями. Літня ханська база нагадувала місто з сотень юрт, наметів і кибиток.

«На кількох срібних монетах цього хана, знайдених тут, вперше зустрічається нова назва місця чеканки – Муаззам Урду (буквально Висока Орда). Є підстави вважати, що саме так і називалася знайдена ставка», - відзначив директор археологічного музею «Спадщина» Євген Чорних.

Місце розташування резиденції було обране дуже вдало: звідси відкривається мальовничий краєвид, а на навколишніх пагорбах, як припускають археологи, були розміщені сторожові застави.

Одержаний під час дослідження території речовий матеріал представлений мідними і срібними монетами (знайдено більш як 3 тисячі монет), заготовками для їх чеканки, свинцевими одиницями ваги, залізними сокирами, вудилами, мідними і срібними жіночими прикрасами, фрагментами олов'яних дзеркал, шматками срібної руди, побутовими предметами та їх уламками.