На тернопільському окрузі виборців задобрюють зимовими шкарпетками

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член коаліції «За прозорі вибори» Ярослав Чорнозуб. За його даними, такі факти зафіксовані у селах Борщівського району.

«Роздача виборцям зимових шкарпеток влітку виглядає дивно і ще не знати, чи принесе така технологія позитивний результат», – зауважив Я.Чорнозуб.

У свою чергу В.Чубак запевнив кореспондента УНІАН, що роздача шкарпеток була разовою акцією і мала місце лише у його рідному селі Мушкатівка.

«Там проводили фестиваль і районне управління освіти звернулося до мене з пропозицією якось відзначити учасників, оскільки в районному бюджеті на це коштів немає. Ми, як найбільший виробник шкарпеток в Україні, погодилися. Чому б не надати дітям, потребуючим, малозабезпеченим шкарпетки. Ми ж їх не купували, не перепродували, це наша продукція», – каже В.Чубак, який є власником компанії «Торговий дім «Теркурій 2».

За його словами, загалом на фестивалі було роздано близько 500 пар шкарпеток.