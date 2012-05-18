Міліція зібрала всіх учасників бійки з ДАІ

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

16 травня близько 18.25 під час несення служби з нагляду за дорожнім рухом на автодорозі в с. Ярове Шаргородського району на Вінниччині двоє працівників ДАІ Шаргородського райвідділу зупинили для перевірки автомобіль «Фольксваген», оскільки на задній частині автомобіля не було державного номерного знака.

У відповідь на законні вимоги працівників міліції надати документи на автомобіль, четверо чоловіків, які вийшли з іномарки, вчинили злісну непокору міліціонерам, почали бійку, розбили лобове скло службового автомобіля.

Аби припинити злочинні дії зловмисників один з працівників міліції застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли вгору. Після чого правопорушники почали тікати. Двох з них, водія іномарки та одного з пасажирів, міліціонери затримали на місці інциденту.

Двоє інших нападників втекли на іномарці, яка, як з’ясувалося, була викрадена у смт Томашпіль з станції техобслуговування.

Для затримання зловмисників в області було введено оперативний план «Перехват», орієнтування на автомобіль «Фольксваген» отримали всі пости ДАІ. В результаті на автодорозі, що веде в напрямку смт Томашпіль, нарядом працівників ДАІ Томашпільського райвідділу міліції був затриманий автомобіль, за кермом якого перебував третій із нападників.

Четвертого співучасника бійки затримали у смт Томашпіль. Усі затримані - місцеві мешканці віком від 23 до 30 років.

За попередніми даними, один з них, працівник станції техобслуговування, взяв іномарку, яку власник залишив для ремонту, та разом з трьома знайомими поїхав в Шаргородський район розважатися. Компанія розпивала спиртні напої, після чого вирушила на автомобілі у пошуку подальших пригод. Під час нападу працівники міліції отримали тілесні ушкодження, їм була надана медична допомога.

За фактом вчинення опору працівникам правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків відповідно до ч.2 ст.342 КК України та умисного заподіяння працівникам правоохоронного органу, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цими працівниками службових обов'язків відповідно до ч.2 ст.345 КК України прокуратурою Шаргородського району порушено кримінальну справу. Підозрюваним загрожує до п’яти років ув’язнення.