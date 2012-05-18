Юлія Тимошенко готується до суїциду?

Інформаційне затишшя навколо Юлії Тимошенко триває вже три дні. Це абсолютно не в стилі самої Тимошенко та її політтехнологів. Швидше за все, гарячково шукають привід для нових шокуючих заяв. Тим більше Віктор Янукович збирається з робочою поїздкою до США. Допустити, щоб вона пройшла успішно, опоненти влади не можуть. Мій прогноз: ми можемо чекати всього чого завгодно, аж до заяв: "Тимошенко довели до суїциду". Така "інформація" буде затребувана і світ накриє нова хвиля повідомлень, заяв і публікацій на цю тему. Нагадаю, що відбулося після заяв віп-ув'язненої про побиття. Притому, що ніяких доказів цьому не було. Синці вона відмовилася показувати судмедекспертам. Більше того, Турчинов ще в серпні письмово просив Червоний хрест допомогти розібратися з синцями Тимошенко, які, за його словами, з'являються спонтанно. І, тим не менш, ми почули і гучні заяви європейських лідерів, і посилення тиску з боку Заходу й увага світової преси, яка раніше на Україну й уваги то особливої не звертала. В результаті - зірваний саміт у Ялті і загроза бойкоту Євро 2012.

Я, до речі, думаю, що не випадково заява про псевдопобиття Тимошенко з'явилося саме перед запланованим самітом в Ялті. Головне, щоб Захід повірив. Або вдав, що повірив. А якщо це пройшло раз - пройде і вдруге. Так вважають у штабі БЮТ з розробки інформаційних диверсій. Потрібен емоційний струс. Шокуюче повідомлення, щоб зірвати візит Президента України у США.

Яка брехня Тимошенко може бути гірша, ніж псевдопобиття? Я склав список, своєрідний "топ 5" ймовірних заяв, в які я особисто не повірю, якщо вони прозвучать у найближчі дні:

1. На першому місці - імітація спроби суїциду в лікарні або колонії. Те, що заради вибухового ефекту політехнологи БЮТ саму Тимошенко не пошкодують, я особисто не сумніваюся. Зате, які можуть вийти заголовки: "Тимошенко довели до спроби самогубства!" "Доведена до відчаю жінка намагається перервати свої муки" і т.п.

Але надмірно винахідливим політтехнологам хочу нагадати, що в палаті і камері є відеоспостереження. Воно, сподіваюся, перешкодить зімітувати суїцид ще на стадії його підготовки.

2. Варіант другий - спроба вбивства Тимошенко. Охоронці не підходять. Їх вже звинувачували в псевдопобитті. Залишаються медики. Не повірю Тимошенко, якщо вона звинуватить медперсонал. Він і так з неї пилинки здуває, і молиться, щоб цей жах скоріше для них закінчився. Але як підстрахування може, наприклад, підійти версія з помилковим лікуванням, яке призвело до реанімації. Тим більше що німецький лікар поїхав, а заміни ще немає. Вся відповідальність - на українських лікарів. Дуже зручно, а головне так "правдоподібно", щоб звинуватити владу. Заголовок "Тимошенко в реанімації" підхоплять усі світові ЗМІ.

Двічі соратники Тимошенко вже заявляли, що вона була "при смерті". Пашинський перед новим роком і Євгенія Тимошенко.

3.Отруєння. Вдало спрацював у Ющенка. Двічі випробувана БЮТом версія. Павловський в серпні вже запускав пробну кулю. Заявив, що стіни в Лук'янівці отруєні. Не повірили. У лютому чеський депутат Ройтова з подачі Немирі заявила, що Тимошенко методично труять.

Не пройшло.

Потрібна заява самої Тимошенко.

4.Спроба згвалтування. Довести складніше. Але шок та інформаційна хвиля буде. Якщо повірили в синці - повірять і в це.

5. Невиліковна хвороба. Правда, після заяви Луценка про туберкульоз, доведеться шукати більш шокуючий діагноз, наприклад онкозахворювання. Не дай Бог, звичайно. Хоча технологи, схоже, "піклуються" не стільки про здоров'я клієнта, скільки про те, щоб ця заява викликала співчуття.

Я щиро бажаю Юлії Тимошенко міцного здоров'я.

Не перший рік знаючи спосіб мислення Юлії Тимошенко, а головне, винахідливість її технологів, думаю, вони приберегли під самий фінал Євро-2012 хороший сценарій для великого спектаклю.

Вадим Колесніченко, народний депутат України.

Українська правда, блоги