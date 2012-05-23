Маршрутка без гальм пошкодила дев'ять автомобілів: водій у реанімації

Про це повідомляє ZIK. Маршрутка їхала з Чернівців до села Шепіт Вижницького району.

За попередніми даними, у неї відмовили гальма - водій спеціально намагався вдарятися автобусом в автомобілі, щоб зменшити швидкість руху, бо попереду була місцева школа.

Від зіткнень з маршруткою ушкоджень зазнали 9 зустрічних автомобілів. Жертв і серйозно травмованих немає.

А водія маршрутки госпіталізували до реанімації райлікарні з серцевим нападом.