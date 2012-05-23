Маршрутка без гальм пошкодила дев'ять автомобілів: водій у реанімації
11:19, 23 травня 2012Разное
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У місті Сторожинець Чернівецької області рейсовий автобус ПАЗ, у якого відмовили гальма, пошкодив 9 автомобілів.
|ДАІ з’ясовує обставини ДТП
За попередніми даними, у неї відмовили гальма - водій спеціально намагався вдарятися автобусом в автомобілі, щоб зменшити швидкість руху, бо попереду була місцева школа.
Від зіткнень з маршруткою ушкоджень зазнали 9 зустрічних автомобілів. Жертв і серйозно травмованих немає.
А водія маршрутки госпіталізували до реанімації райлікарні з серцевим нападом.
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