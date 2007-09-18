Київська художниця збільшила позовні вимоги до аеропорту Бориспіль та МАУ

Київська художниця Галина ІНГУЛА збільшила розмір своїх позовних вимог до державного міжнародного аеропорту “Бориспіль” та авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” за невчасну доставку картин з 100 до 200 тис. грн.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив батько художниці, журналіст Валерій НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, у доньки склалося враження, що розгляд судової справи затягується навмисне з ініціативи сторони відповідача.

“За час з моменту подачі позову не відбулося жодного результативного судового засідання. По-перше, таке затягування надає моральних страждань Галині (ІНГУЛІ), а по-друге, ми б хотіли відвадити протилежну сторону від намагань далі відтягувати судовий розгляд. Тому ми подвоюємо розмір судового позову зі 100 до 200 тис. і заявляємо, що ми так будемо робити кожних півроку. Якщо судовий розгляд затягнеться ще на півроку, ми збільшимо розмір позову до 400 тис. грн.”, - зазначив батько художниці.

Присутня на прес-конференції адвокат потерпілої Наталія ЗАЄЦЬ повідомила, що на перше судове засідання, призначене у справі Г.ІНГУЛИ, представники МАУ взагалі не прийшли, а на друге вони принесли заяву, в якій повідомляли, що не хочуть розгляду справи у Бориспільському суді. Авіакомпанія МАУ просила, щоб Апеляційний суд визначив, де буде слухатись ця справа. Більш того, за словами юриста, вони пропустили строки для подачі заяви, неправильно подали заяву і тривалий час пішов на усунення всіх недоліків. Врешті, Апеляційний суд визначив, що дану справу має розглядати Бориспільський суд.

На завтра призначено чергове засідання в цьому суді.

В.НЕЧИПОРЕНКО наголосив, що прес-конференція в жодному разі не є тиском на суд. “Це тиск на наших супротивників у судовому розслідуванні. Так, ми тиснемо на них психологічно через подвоєння свого позову. Бо два потужних підприємства завинили перед молодою жінкою-інвалідом, і навіть ніхто просто не сказав: вибачте нам. За таку поведінку - неетичну, яка ображає гідність людську - треба карати. Я сподіваюсь, що ми суд виграємо”, - зазначив він.

В.НЕЧИПОРЕНКО повідомив, що у вересні цього року його донька мала намір взяти участь у виставці глухих художників, яка щороку проводиться в Італії. Водночас через те, що жодна з авіакомпаній - вітчизняних та закордонних, до яких він звертався, не має такої послуги, як супровід глухих, Г.ІНГУЛА була змушена відмовитись від поїздки до Італії, вдруге протягом року відмовитись від презентації за кордоном своїх картин, бо в чужій країні, без відповідного супроводу, могла не зорієнтуватися, заблудитися, бути затриманою тощо.

“Я вважаю, що виною тому хибна практика, яка існує у всіх авіаперевізників – і в наших, і в італійських, і в інших. Виявляється, такої послуги немає у жодного авіаперевізника. Я вважаю, що це дискримінація глухих людей”, - висловив переконання В.НЕЧИПОРЕНКО.

З метою захисту прав всіх авіапасажирів, в тому числі і з вадами слуху, він має намір створити асоціацію. “Ми повинні мати таку громадську організацію, яка буде ставити на місце авіаперевізників, вказувати на їх прорахунки, недоліки тощо. І за кожну дію некваліфіковану, за кожну загублену валізу, багаж притягувати до суду, щоб вони відчували свою відповідальність”, - заявив В.НЕЧИПОРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. молода київська художниця звернулась до суду з вимогою відшкодування їй за моральні страждання компенсації від аеропорту “Бориспіль” та МАУ в розмірі 100 тис. грн. (у рівних долях) через запізнення з доставкою її картин, через що було зірвано її персональну виставку у Франції.