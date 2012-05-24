Міністр оборони засукав рукави

Як передає кореспондент УНІАН, перед виступом Д.Саламатін, заходячи на трибуну парламенту, не зміг відчинити дверцят, через які туди проходять, і просто перескочив їх.

Під час виступу міністр переважно зупинився на тому, що в 2005-2007 роках було зменшено будівництво житла для військовослужбовців, було скорочено 85 тис. військовослужбовців, а також скоротилася кількість вильотів військовослужбовцями.

Між ним і якимсь депутатом у сесійному залі виникла дискусія з приводу нинішньої діяльності Д.Саламатіна, прозвучало прохання, щоб він розповів, що сам зробив і робитиме в майбутньому на посту міністра оборони України.

Д.Саламатін, закінчуючи виступ, сказав: «Засукавши рукави, я йду працювати». І при цьому він засукав рукави свого піджака.