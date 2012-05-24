Священик смертельно травмував школярку

Як повідомило УНІАН поінформований співрозмовник у правоохоронних органах, водій збив дівчинку, коли вона переходила дорогу, прямуючи до шкільного автобуса. Подія сталася на очах у матері дівчинки вранці 22 травня.

Очевидці події стверджують, що легковиком, який скоїв наїзд на дитину, керував священнослужитель одного із сіл Новоселицького району.

Водночас у своєму щоденному звіті на офіційному сайті УМВСУ правоохоронці спочатку не повідомляли про цю подію. Лише після обіду 23 травня, коли про це написали місцеві сайти, прес-служба УДАІ УМВС поширила офіційний прес-реліз з приводу цієї події.

У повідомленні, зокрема, зазначається, що у Новоселиці 22 травня о 07.20 у ДТП було смертельно травмовано ученицю другого класу.

Водій автомобіль ВАЗ-21099, рухаючись по вулиці Центральній в напрямку з Чернівців до Новоселиці, біля будинку №186 скоїв наїзд на малолітнього пішохода - дівчинку, яка переходила проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Встановлено, що за кермом автомобіля перебував мешканець села Магала 1978 року народження. Постраждала - учениця 2-го класу Новоселицької гімназії.

Дівчинку було доставлено в Новоселицьку центральну районну лікарню, де від отриманих тілесних ушкоджень вона померла.