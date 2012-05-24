Список вулиць Києва, де в червні не буде гарячої води

Як інформує прес-служба компанії, зокрема з 6 по 20 червня відбуватимуться випробування мереж, що обслуговують житловий масив Виноградар, а з 11 червня по 2 липня (з урахуванням терміну ремонтних робіт на районній котельній «Нивки») – Нивки.

У зв’язку з чим 5 червня з 18:00 тимчасово буде припинено постачання гарячої води на Виноградарі, а 10 червня з 18:00 – на Нивках.

Зокрема, випробування теплових мереж здійснюватимуться у межах: вулиць Академіка Туполєва, Стеценка, Маршала Гречка, Котовського, Тираспольської Саратовської, Салютної, Бауманської, Черкаської, Толбухіна, Калинової, Бауманського провулку, вулиць Уссурійської, Цюрупинської, Бабушкіна, Щербакова, проспекту Перемоги (частина Шевченківського, Святошинського, Подільського районів); проспекту Гонгадзе, Межового провулку, вулиць Червонопільської, Западинської, Мостицької, Новомостицької, проспекту Правди (частина Подільського району); частково вулиць Коноплянської, Резервної, Бережанської (частина Оболонського району).

Подача гарячої води після випробувань може затримуватися на час, необхідний для усунення виявлених пошкоджень.

При виявленні провалин чи появу води або пари на поверхні, компанія просить повідомляти за телефонами:

у Подільському районі – 425-19-98, 497-60-72 (для споживачів РК «Нивки»), 425-19-98, 425-25-64 (для споживачів РК «Виноградар»);

у Шевченківському та Святошинському районах – 272-23-73, 497-60-72;

в Оболонському районі – 425-25-64.

Як повідомляв УНІАН, «Київенерго» розпочало щорічні гідравлічні випробування теплових мереж 23 квітня. Завершити всі випробувальні роботи планується до початку вересня.