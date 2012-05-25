Російська митниця радить водіям думати, перш ніж вирушати на Євро-2012

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федеральної митної служби.

Прогнозується, що в регіоні діяльності Центрального митного управління основний потік автобусів із організованими групами вболівальників і легкових автомобілів піде під час проведення матчів українського етапу чемпіонату через автомобільні пункти пропуску Нехотіївка – Гоптівка (Харківський напрямок – 9,13 і 17 червня) і Троєбортне – Бачівськ (Київський напрямок – 11 червня і 1 липня).

Напередодні проведення Євро-2012 митною службою було визначено перелік багатосторонніх автомобільних пунктів пропуску, які на час проведення чемпіонату працюватимуть у особливому режимі. Це 9 автомобільних: 6 - багатосторонніх автомобільних пунктів пропуску – БАПП і 3 – двосторонніх автомобільних пунктів пропуску - ДАПП, 3 залізничних пункти пропуску (ЗПП) і 7 місць перетину кордону.

Зокрема, Київський напрямок: БАПП «Троєбортне» - «Бачівськ», БАПП «Нові Юрковичі» - «Сеньківка», БАПП «Погар» - «Грем’яч», ДАПП «Ломаківка» - «Миколаївка», БАПП «Крупець» - «Єкатеринівка», ЗПП «Суземка» - «Зернове» (залізничні станції «Брянськ-Орловськтй», «Суземка»).

Харківський напрямок: БАПП «Нехотіївка» - «Гоптівка», БАПП «Грайворон» - «Велика Писарівка», ДАПП «Веригівка» - «Чугуновка», ДАПП «Логачівка» - «Піски», ЗПП «Долбіне» - «Козача Лопань» (залізничні станції «Білгород», «Наумівка»), ЗПП «Валуйки» - «Тополі».

Місцями перетини кордону визначено місцеві пункти пропуску: «Журавлівка-Журавлівка», «Безімено-Тимофіївка», «Станове-Розсипне», «Шияни-Петрівка», «Старосілля-Грабовське», «Козаче-Рудченське-Козачок» і «Землянки-Бударки».

Матчі фіналу Євро-2012 в Україні й у Польщі пройдуть із 8 червня по 1 липня.