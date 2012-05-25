Вантажівка врізалася у легковик: загинув інспектор ДПС

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, аварія сталася 23 травня близько 17:00 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Вишневе у Балаклійському районі.

45-річний водій вантажного автомобіля «Scania» з напівпричепом «Schmitz» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Skoda Octavia Tour» під керуванням 39-річного жителя Ізюма, інспектора дорожньо-патрульної служби групи ДПС Ізюмського міськвідділу міліції.

Від зіткнення вантажівка з’їхала в кювет та перекинулася. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля «Skoda Octavia Tour», 38-річний житель Ізюма, інспектор дорожньо-патрульної служби групи ДПС Ізюмського МВ отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

Також внаслідок аварії постраждали водій та троє пасажирів автомобіля «Skoda Octavia Tour», які з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до лікарні (серед постраждалих двоє дітей 1995 та 1996 року народження).

Працівники міліції встановили, що найбільш вірогідною причиною ДТП стало те, що водій вантажівки не впорався з керуванням у зв’язку з розривом покришки лівого переднього колеса.

Слідче управління ГУМВС України в області порушило кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.