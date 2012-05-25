Науковці назвали точну дату смерті Христа

Американські та німецькі геологи стверджують, що вони визначили точну дату смерті Ісуса Христа на основі аналізу сейсмічної активності в районі Мертвого моря.

ДжефферсонВільямс (Jefferson Williams) зорганізаціїSupersonic Geophysicalразомзколегами зНімецькогоцентругеологічнихдослідженьМаркусомШвабом(Markus Schwab) таАхімБрауером(Achim Brauer) заявили,щорозп'яття ісмертьХристанахрестівідбулисявп'ятницю, 3 квітня33року нашоїери, повідомляєРІА"Новости" зпосиланнямнаагентствоKAI. Вченізіставилисейсмічнідані зтекстомНовогоЗаповіту йастрономічнимиспостереженнями.



ХронологіяземлетрусівврайоніМертвогоморяпоказала,що район, розташованийприблизноза 20кілометріввід Єрусалиму, булаособливосейсмічноактивнийв 31р. дон.е.,атакожміж 26і 36роками нашоїери.



ВільямспояснюєописанувЄвангеліяхтемряву,яканаступилапіслясмертіХристапіщаною бурею, якінерідківціймісцевості.

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