У Черкасах встановлять величезний сонячний годинник

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, зараз тривають роботи з його облаштування.

П’ятнадцятиметровий циферблат годинника буде декорований стільцями та гномоном у вигляді птаха, що злітає. В оформленні сонячного годинника обов’язково буде присутня символіка міста. Особливим елементом декору велетенського годинника є ковані стільці, на спинках яких будуть зображені години. Розташовуватимуться вони на спеціальних секторах. Час визначатиметься за тінню, котра вказуватиме на цифри. Годинник створюють черкаські спеціалісти, загалом весь проект обійшовся у 155 тис грн.

В Черкаському міськвиконкомі хочуть зробити цей годинник місцем зустрічі для закоханих пар, які призначатимуть біля нього побачення. «Подібні годинники встановлені у багатьох містах України, черкаський же вирізнятиметься своєрідним дизайном», - сподіваються в мерії.