"Славута" виштовхнула мікроавтобус під удар зустрічному КамАЗу

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова, аварія сталася вчора о 16.35 на автодорозі Харків-Сімферополь.

«В аварію потрапив мікроавтобус «Мерседес», в якому зі змагань з футболу, що проводилися у Василівському районі Запорізької області, поверталися до Мелітополя співробітники Мелітопольської податкової інспекції і міліції. За попередніми даними, мікроавтобус, в якому перебували 15 осіб, штовхнула «Славута». Від удару «Мерседес» вилетів на стрічну смугу і фактично скоїв лобове зіткнення з КамАЗом», - розповіла М.Піскунова.

За її словами, у результаті ДТП дві людини померли на місці події, ще двоє - в лікарні. «Серед загиблих - два співробітники Мелітопольської податкової інспекції, хлопчик 2004 року народження, дитина одного з правоохоронців і водій мікроавтобуса, найнятого в автотранспортному підприємстві для перевезення. Ще 9 осіб з травмами різного ступеню тяжкості перебувають у лікарнях Армянська і Мелітополя», - сказала М.Піскунова.

Водії КамАЗа і «Таврії» отримали незначні ушкодження, від госпіталізації відмовились.

За фактом ДТП порушено кримінальну справа за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей).

Хід слідства - на контролі прокуратури Запорізької області.