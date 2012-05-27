Ірина Алфьорова зламала ногу в Одесі
12:54, 27 травня 2012Разное
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Актриса московського театру «Школа сучасної п'єси» Ірина Алфьорова зламала ногу на сцені під час одеських гастролей.
Як передає кореспондент УНІАН, це сталося у суботу, 26 травня, на виставі «Антон Чехов. Чайка» в одеському Театрі юного глядача. І.Алфьорова несподівано впала на сцені. До театру викликали карету швидкої допомоги: медики діагностували у актриси перелом ноги, наклали шину, посадили у візок, після чого 61-річна зірка продовжила гру у виставі.
У зв'язку з цим театр «Школа сучасної п'єси» скасував виставу «Ніч з незнайомцем», яка мала відбутися сьогодні. Замість цієї вистави московські актори зіграють «Вечір театральних байок».
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