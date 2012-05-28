Брати на Шкоді влетіли у дерево: один із хлопців загинув
21:25, 28 травня 2012Разное
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18-річний водій автомобіля «Skoda» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
На Тернопільщині у дорожньо-транспортній пригоді загинув 12-річний хлопець.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління МНС, аварія трапилася поблизу села Ланівці Борщівського району.
18-річний водій автомобіля «Skoda» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок зіткнення 12-річний брат водія загинув на місці, сам юнак у стані церебральної коми з чисельними переломами та ранами госпіталізований до Борщівської центральної районної клінічної лікарні.
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