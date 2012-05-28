Брати на Шкоді влетіли у дерево: один із хлопців загинув

На Тернопільщині у дорожньо-транспортній пригоді загинув 12-річний хлопець.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління МНС, аварія трапилася поблизу села Ланівці Борщівського району.

18-річний водій автомобіля «Skoda» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок зіткнення 12-річний брат водія загинув на місці, сам юнак у стані церебральної коми з чисельними переломами та ранами госпіталізований до Борщівської центральної районної клінічної лікарні.