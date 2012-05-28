У Києві дозволили купатися на 5 пляжах

21:38, 28 травня 2012
Разное
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Столичні пляжі «Молодіжний», «Тельбін», «Райдуга» та «Венеція» отримали санітарні паспорти.  

Хлопець стрибає у воду на одному з пляжів у Києві, 28 квітня
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на генерального директора комунального підприємства «Плесо» Павла Походія.

Перший санітарний паспорт на відкриття і функціонування отримав пляж «Дитячий».

За словами П.Походія, триває активна співпраця комунального підприємства «Плесо» з районними та міською СЕС щодо отримання санітарних паспортів на інші пляжі, зокрема, «Передмістна слобідка», «Чорторий» та інші.

Як повідомляв УНІАН, у Києві до пляжного сезону 2012 року підготують 11 офіційних міських пляжів.

 

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