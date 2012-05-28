У Києві дозволили купатися на 5 пляжах

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на генерального директора комунального підприємства «Плесо» Павла Походія.

Перший санітарний паспорт на відкриття і функціонування отримав пляж «Дитячий».

За словами П.Походія, триває активна співпраця комунального підприємства «Плесо» з районними та міською СЕС щодо отримання санітарних паспортів на інші пляжі, зокрема, «Передмістна слобідка», «Чорторий» та інші.

Як повідомляв УНІАН, у Києві до пляжного сезону 2012 року підготують 11 офіційних міських пляжів.