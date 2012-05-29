Автобус врізався в автовишку

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася близько 12.00.

Пасажирський автобус «Еталон» врізався в автовишку, що стояла на узбіччі.

За попередніми даними, внаслідок ДТП загинула пасажирка автобуса, ще 10 осіб, у тому числі водій маршрутки, з різними травмами госпіталізовані. Водій автовишки не постраждав.