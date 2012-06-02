На Хрещатику знову зміни у русі - монтують фан-зону
12:56, 02 червня 2012Разное
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Внесено зміни в організацію дорожнього руху по вулиці Хрещатик на період монтажу обладнання в офіційній фан-зоні турніру УЄФА Євро-2012.
|Внесено зміни в організацію дорожнього руху Хрещатиком
Зокрема, з 00.00 год. 2 червня закрито рух транспорту по вулиці Хрещатик на ділянці від вулиці Інститутській до бульвару Т.Шевченка. Також закрита ділянка на вулиці Б.Хмельницького від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик з 00.00 год 2 червня.
Як повідомляв УНІАН, передбачалося, що з метою належної підготовки до відкриття фан-зони Євро-2012 рух транспорту на Хрещатику буде перекрито з 00.00 28 травня до 1.00 7 липня на ділянці від вул. Інститутської до вул. Б.Хмельницького.
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